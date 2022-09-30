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Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака

00:01
  • пятница
  • 30 сентября 2022

Близнецам следует воздержаться от важных встреч, а Рыбам грозит эффект дежавю

Овны

Настоящая пятница: сегодня работа и учеба не идут на ум. Сведите активность к минимуму и берегите здоровье - не ешьте и не пейте ничего вредного и холодного.

Тельцы

Не только вы - сегодня все люди будут страдать от рассеянности и забывчивости. По возможности сократите важные дела и начните планировать приятные выходные.

Близнецы

Не стоит сегодня искать вакансии, ходить на собеседования и важные встречи: они не принесут результатов. Ограничьтесь мелкими делами, которые ничего не решают. Или начните отдыхать уже сейчас.

Раки

День растекающихся мыслей: сегодня очень трудно уловить суть или фильтровать информацию. Чтобы не наделать ошибок, проверяйте все, что делаете.

Львы

Если вы работаете с деньгами или цифрами, сегодня стоит утроить внимание. Всем остальным лучше отложить до следующей недели крупные покупки и платежи.

Девы

Забудьте о романтических знакомствах - сегодня вам будут попадаться проходимцы и любители развлечься за чужой счет. Переключите внимание на творчество, рукоделие.

Весы

Вам не стоит сегодня искать ответы у психологов или эзотериков - мистика вас только запутает. Сосредоточьтесь на земных делах, сделайте что-то полезное для здоровья.

Скорпионы

Вам сегодня будут интересны люди с необычными увлечениями или мировоззрением. Ограничьтесь кино и роликами в социальных сетях - там встречи с экзотикой точно безопасны!

Стрельцы

Луна в вашем знаке делает вас чувствительными. Не читайте сегодня печальных историй из серии "Помогите, люди добрые", иначе останетесь с пустым кошельком!

Козероги

Если вы находитесь вдали от дома, в командировке или поездке по городу, нужно быть внимательнее. Не берите случайных пассажиров, проверяйте данные в билетах.

Водолеи

Для финансовых дел и заработков день неподходящий, а вот в творчестве и любовных делах вы среди везунчиков. Можно также подумать о новом имидже, смене стиля.

Рыбы

Не удивляйтесь, если вы испытаете эффект дежавю: сегодняшний день очень похож на 21 августа. Это проделки звезд, которые хотят, чтобы вы сделали какие-то выводы!

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