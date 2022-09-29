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"Если что-то задумал, так и сделает": Эрдоган высказался о Путине

09:00
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Турецкий лидер рассчитывает на телефонный разговор с президентом России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил "обеспокоенность" из-за того, что ЛДНР, Херсонская и Запорожская область могут быть присоединены к России.

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"Это может произойти, потому что господин Путин, которого я знаю, если он что-то задумал, он так и сделает, и такая ситуация есть", - цитирует турецкого лидера агентство Anadolu.

Он также выразил надежду на то, что "мы оставим этот вопрос в той точке, до которой он дошел, и перейдем к дипломатии".

Ранее Эрдоган заявил, что надеется на телефонные переговоры с Владимиром Путиным в четверг.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

23-27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство жителей этих территорий высказались за присоединение к России.

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