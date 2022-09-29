Володин заявил о запрете состоящим на воинском учете покидать место жительство

В Минобороны и правительстве считают иначе

Закон запрещает состоящим на воинском учете гражданам покидать место жительство без разрешения военкоматов в случае объявления мобилизации. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21). Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные", - написал Володин в своем Telegram-канале.

По словам спикера Госдумы, вопрос о выезде граждан, состоящих на воинском учете за пределы страны - один из частых. Информационные ресурсы по этому поводу даются разъяснения, зачастую противоречащие друг другу, утверждает Володин.

Ранее в российским Министерстве обороны заявляли, что в условиях проведения частичной мобилизации никаких ограничений на передвижение граждан не предусмотрено. Аналогичное разъяснение опубликовано на портале "Объясняем.рф", запущенном правительством России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"