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В России зарегистрировали новую вакцину против пневмококковой инфекции

09:32
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Она разрешена для применения не только среди детей, но и среди взрослых

Вакцина биофармацевтической компании "Нанолек" для профилактики пневмококковой инфекции зарегистрирована в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

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"На прошлой неделе была зарегистрирована вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная тринадцативалентная отечественного производства. Полный производственный цикл вакцины будет осуществляться в России. Вакцина будет доступна для граждан бесплатно", - сказано в сообщении.

Уточняется, что "Пневмотекс" разрешена для применения не только среди детей, но и среди взрослых.

Как объяснили в компании, пневмококковая инфекция может вызывать тяжелые осложнения, инвалидность и смерть детей раннего возраста.

Вакцинация от пневмококка в России входит в национальный календарь профилактических прививок с 2014 года.

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