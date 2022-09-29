Союзные силы успешно уничтожают позиции противника

В Донецке мирная жительница стала жертвой обстрелов со стороны ВСУ. По городу выпустили 10 снарядов. Из HIMARS бьют по населенным пунктам в ЛНР. А в Харьковской области националисты атаковали колонну беженцев. Семь человек, в том числе двое детей, получили ранения.

Союзные силы продолжают уничтожать позиции противника. Удары по укрепрайонам наносят вертолеты Ка-52.

Инна Дианова через сайты знакомств вышла на бойцов ВСУ. Но романтика быстро закончилась и началась диверсионная работа. Скидывала координаты якобы расположения наших войск в гражданских объектах. Сама ничего не видела, верила слухам. О том, что пострадать могут мирные люди, не думала.

Ее задержали представители силового блока администрации Энергодара. Показали результаты работы наводчиков. Обстрелы атомной станции, закиданную противопехотными минами Днепровку, разрушенные жилые дома в Энергодаре, где, конечно, никаких военных не было.

"Сколько людей погибает, а я пыталась помочь ВСУ. Они говорили, что ничего страшного, не переживайте, мы скоро придем и освободим", - раскаивается женщина.

Вот так выглядит освобождение глазами ВСУ. Уже восемь лет Украина уничтожает Донбасс. В Куйбышевской районе Донецка погибла женщина. ВСУ обстреляли также Петровский и Кировский районы. Тяжелые бои идут в районе Красного Лимана. ВСУ, не считая потерь, бросают в бой новые резервы. Российские военнослужащие и Народная милиция ДНР удерживают город и ключевые трассы.

Большие скопления противника останавливают залпы реактивных систем. ВСУ пытаются закрепиться вдоль реки Ингулец. Андреевский плацдарм находится под ударом нашей артиллерии - ежедневно националисты несут большие потери.

"Уже счет потеряли, если честно, целям, но больше сотни. Характер целей очень разный - от живой силы до подвижной колонны", - говорит Григорий, командир батареи РСЗО "Ураган".

По всей линии соприкосновения не прекращается контрбатарейная борьба. Наша артиллерия уничтожает работающие на Украину западные образцы вооружения.

"Сегодня вели огонь по артиллерийской батарее противника 155 мм натовского образца, по результатам наблюдения беспилотных летательных аппаратов было подтверждено подавление этой батареи", - сообщил командир.

Колонны бронетехники, военную инфраструктуру и укрепрайоны уничтожает наша авиация. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ка-52. Полеты проходят на предельно малой высоте, чтобы радары противника не засекли. Поражение целей фиксируют камеры объективного контроля.

Ударами ВКС поражены пункты временной дислокации морской пехоты ВСУ на острове Хортица и мотопехоты в районе Запорожья. Ликвидировано свыше 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники.

Украина продолжают стягивать вооружение и резервы на Запорожском направлении. Учитывая, что в регионе начался сезон туманов, высока вероятность повторения попытки высадить десант в районе атомной станции. Предыдущая атака в сентябре провалилась. По сообщениям СМИ, сейчас у ВСУ на руках план, разработанный Пентагоном. Запад требует от Киева побед любой ценой.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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