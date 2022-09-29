Московские военкоматы отзывают неправильно выписанные повестки

Работа по актуализации данных ведется в постоянном режиме

В России открыта горячая линия Минобороны для родственников тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации. Тем временем продолжают актуализировать базы данных жителей, стоящих на воинском учёте. Как заявили власти Москвы, в столице такую работу будут вести в постоянном режиме. Оперативно рассматривают и все обращения граждан.

Ирина - мама пятерых детей. Узнав, что мужу пришла повестка, конечно, удивилась. По критериям, многодетные отцы под мобилизацию не попадают. Впрочем, говорит Ирина, супруг все равно предпочел не отсиживаться, а пошел разбираться в военкомат.

"Нашему папе прислали повестку. Я вообще всю ночь переживала. Думала, как же мы будем. Но, придя в военкомат, нашему папе предоставили отсрочку от мобилизационной службы. У нас вот в семье пятеро деток, и если у нас папу заберут, то нам придется, ну, тяжеловато", - говорит Ирина.

Сотрудники московских военкоматов по каждому случаю спорного призыва проводят дополнительные проверки. Уточняют мобилизационные учетные данные военнообязанного, а также проверяют уже разосланные повестки. Главное, чтобы все критерии подходили под требования указов президента и приказов Минобороны.

Алексей - студент второго курса. Учится очно, то есть под призыв не попадает. В военкомат пришел для уточнения документов.

"Вчера получил также справку в университете о том, что я учусь и сегодня прибыл сюда для уточнения документов. По прибытии сюда в первичное звено проверки документов - предоставил все необходимые документы. Мою повестку рассмотрели. Мои документы рассмотрели. Погасили повестку. И на этом прям написали, что не подлежит мобилизации", - рассказывает он.

И добавляет: в случае дальнейших волн готов будет явиться в военкомат снова.

У Степана - похожая история. Он студент Пермской государственной фармацевтической академии. В Москве проездом - приехал к родителям.

"Звонок в дверь. Я открываю, и повестку мне вручает женщина. Ну, так как у меня есть отсрочка от армии, потому что я обучаюсь на очном, я расписался за эту повестку и никак не волновался. Сегодня пришел. Думал: ну, может, документы какие-то не пришли в военкомат, или, может быть, вообще не отправляли их, но на руках у меня все справки были. Я пришел, они посмотрели на меня, поняли, что вручили повестку неправильно, и отозвали ее", - объясняет студент.

Повестки, которые были выписаны на основании недостоверных или же неточных учетных граждан, уже отозваны. Работа по актуализации данных ведется в постоянном режиме - все обращения оперативно рассматриваются. Об этом накануне на своем сайте сообщил и мэр Москвы Сергей Собянин.

Обращаться с жалобами по теме некорректного выданных повесток можно круглосуточно: по горячей линии 122 или же по телефону +7 (495) 777-77-77.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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