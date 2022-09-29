Версия о подрыве Россией "Северных потоков" вызвала оторопь у европейцев

Простые люди не верят еврочиновникам

Сенсация в шведских СМИ. От радаров береговой охраны все это время была скрыта еще одна, четвертая утечка газа в Балтийском море. Это еще раз подчеркивает, пишут СМИ, что пробоины в газопроводах - преднамеренная атака. Всего за несколько дней трубы "Северных потоков" опустели наполовину. Ремонт разрушений может занять больше полугода, говорят эксперты. Россия в пятницу созывает заседание Совбеза ООН в связи с провокациями. Официальный представитель российского МИД сегодня напомнила, что зона Балтийского моря, где произошли повреждения трубопроводов, контролируется американской разведкой. Помимо этого, 27 сентября рядом с этим районом находились корабли НАТО, официально сообщается, что там проходили учения. Британские СМИ, в свою очередь, ссылаясь на источник в Минобороны, сообщают, что теракт могли совершить с помощью дистанционных взрывных устройств. Получается, сделать это мог кто угодно. Хотя на Западе давно решили - виновата Россия. Впрочем, есть и те, кто понимает, какой это абсурд.

"Россия все-таки странная страна: своя армия бомбит себя, когда занимает атомную электростанцию, и разрушает собственный газопровод вместо того, чтобы просто перекрыть кран, как уже делала это несколько раз. Странно, не правда ли?" – задается вопросом Тьерри Мариани, евродепутат.

В отсутствии критического мышления своих политиков и СМИ усомнились и рядовые пользователи соцсетей.

— Россия только что построила новый газопровод, а теперь журналисты хотят вас убедить, что Москва все взорвала. — То есть русские бомбят самих себя на АЭС и взрывают свои газопроводы, вместо того чтобы их просто перекрыть. Ну не дураки ли они? — Русские просто хотят дать возможность обогатиться американцам, продающим сланцевый газ в ЕС. Л — логика!

"Мы может только спекулировать на этом, говорить было или не было это случайностью или саботажем. Это сейчас и делает Евросоюз. Нынешняя ситуация показывает уязвимость Европы в сфере энергетики", - говорит Кристиан Дюрр, председатель партии "Свободные демократы" Германии.

Об этом чуть ли не каждый день скандируют люди на улицах Германии. Население просит отменить антироссийские санкции и ввести "Северный поток". Впрочем, второе – теперь большая проблема.В Чехии - массовые протесты решили не прекращать. Люди возмущены: дома холодно, продукты дорожают, а власти вместо того, чтобы помогать своим гражданам, занимаются вопросами вооружения Украины. Но еврочиновники полны решимости продолжать и санкционную войну. В частности, в отношении газа планируют установить потолок цен на российское голубое топливо. В Кремле уже ясно давали понять, что в таком случае поставок в страны Запада и вовсе может не быть.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

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