Акулы на улицах: Флорида оказалась во власти мощнейшего шторма

До штата добрался ураган "Иан"

Сильнейший за последние двадцать лет ураган обрушился на штат Флорида. Циклон пришел со стороны Кубы, где его жертвами стали два человека. На американском побережье без электричества остались более двух миллионов жителей. А на затопленных улицах появились акулы.

Сильнейшие порывы ветра, ливень и шторм - до американской Флориды добрался Ураган "Иан" и уже прокатился по всей береговой полосе штата. Еще накануне ему присвоили четвертую категорию мощности из пяти возможных. Скорость ветра тогда достигала 240 километров в час. В регионе объявили режим ЧС. Всех жителей прибрежных территорий - а это больше двух с половиной миллионов человек - власти обязали эвакуироваться.

"Ночью был сильный ливень, сильный ветер, и у меня телефон заорал такой сиреной мощной, я подскочила на кровати, и там было предупреждение, чтобы мы все срочно покинули свои дома и уехали в шелтер. Мы никуда не поехали", - рассказывает местная жительница Анна.

Семье Анны повезло: ураган обошел стороной ее дом. Однако стихия повредила инженерные коммуникации штата: почти 2 миллиона человек остались без света. По мере продвижения по Флориде ураган постепенно снижал обороты, но он вызвал опасные для жизни штормовые нагоны - волны, которые в некоторых местах достигали почти 4 метров в высоту.

Полностью затоплены несколько курортных городов. По улицам плывут обломки зданий, машины и даже акулы. "Иан" уже сравнивают с самым разрушительным ураганом "Чарли", который бушевал в 2004 году.

"Были ли у нас такие же сильные штормы, как этот? "Майкл", ураган "Эндрю", ураган в День труда много-много десятилетий назад. Да. Были ли у нас сильные штормы, которые привели к наводнению? Недавно у нас была "Ирма". А этот же нанесет большой ущерб за счет мощного ветра. Последствия будут масштабными", - сказал Рон Десантис, губернатор Флориды.

В ночь на среду "Иан" прошел через Кубу. После удара стихии карибский остров оказался полностью обесточен, погибли два человека. Сейчас ураган ослаб до второй категории, но продолжит бушевать еще несколько дней.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"