Романтика железных дорог: в Санкт-Петербурге в рейс вышла первая женщина-машинист

Управлять электропоездом она мечтала с самого детства

В Санкт-Петербурге состоялось историческое событие. В рейс вышла первая женщина-машинист. Освоить чисто мужскую профессию и управлять электропоездом она мечтала с самого детства. И, наконец, этот волнительный день настал.

Пассажиры на перроне и не догадались, участниками какого исторического события стали. Эта девушка, которая волнуется у входа в кабину машиниста, и есть машинист. Екатерине Сергеевой 25 лет, и это ее первый самостоятельный рейс.

"Я увлекалась электричками, они мне очень нравились в детстве, со временем стало интересно, как они устроены изнутри. А потом я поймала себя на мысли, что непременно хочу стать машинистом электропоезда. И вот я здесь", - говорит сама Екатерина.

Ее провожает руководство депо и ветераны дороги. Начальники вручают символ железнодорожных путешествий - мельхиоровый подстаканник. А машинист Борис Блюмин, он водит электрички почти полвека, торжественно передает коллеге главный атрибут работы - реверсивную рукоятку управления подвижным составом.

"Тебе желаю набраться опыта, учить помощников, и эту эстафету от того далекого времени передаю тебе", - отмечает он.

Муж Кати - тоже машинист - наоборот, держится в сторонке, чтобы супруга не нервничала. Говорит, на дороге раз шесть еще встретятся, успеют друг другу рукой помахать.

В штате Октябрьской железной дороги Екатерина - первый и пока единственный машинист электропоезда женского пола. Обучение прошла на "отлично", но все равно очень волнуется. Перед отправлением нужно проверить все тумблеры, датчики, подогнать кресло под себя, изучить бортовой журнал и выяснить, нет ли мелких поломок.

Профессия "Женщина-машинист электропоезда" в России появилась совсем недавно. Лишь 1 января 2021 года Министерство труда и социальной защиты разрешило сесть в кабину электропоезда представительницам слабого пола. Таких кадров в России пока – единицы.

Первый маршрут машиниста Екатерины Сергеевой - "Санкт-Петербург - деревня Новолисино". Около 60 километров по прямой. Следующие рейсы будут уже более протяженными. А в будущем девушка даже сможет стать машинистом локомотива дальнего следования - но для этого нужно дополнительное обучение.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

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