Guardian: у США есть проблемы со странами Тихоокеанского региона

Ряд государств не хотят заключать соглашение с Вашингтоном

Как написала британская газета The Guardian, США столкнулись с проблемами при попытке укрепить связи со странами Тихоокеанского региона.

В частности, в ноте посольства Соломоновых Островов в США говорится, что государство не будет поддерживать региональное соглашение, предлагаемое Вашингтоном.

Кроме того, Маршалловы Острова, Микронезию и Палау возмутила недостаточная финансовая помощь региону со стороны Вашингтона.

"Предлагаемая США экономическая помощь кажется предопределенной и основанной на недостаточном анализе", - сказано в отрывке из письма послов этих государств.

Дипломаты добавили, что не могут рассчитывать на успешный исход переговоров по поводу американского варианта соглашения.

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