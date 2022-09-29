Guardian: у США есть проблемы со странами Тихоокеанского региона

Ряд государств не хотят заключать соглашение с Вашингтоном
Как написала британская газета The Guardian, США столкнулись с проблемами при попытке укрепить связи со странами Тихоокеанского региона.
В частности, в ноте посольства Соломоновых Островов в США говорится, что государство не будет поддерживать региональное соглашение, предлагаемое Вашингтоном.
Кроме того, Маршалловы Острова, Микронезию и Палау возмутила недостаточная финансовая помощь региону со стороны Вашингтона.
"Предлагаемая США экономическая помощь кажется предопределенной и основанной на недостаточном анализе", - сказано в отрывке из письма послов этих государств.
Дипломаты добавили, что не могут рассчитывать на успешный исход переговоров по поводу американского варианта соглашения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"