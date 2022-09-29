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Финляндия закрывает границу для российских туристов

10:27
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Это произойдет в ночь на 30 сентября

Финляндия с вечера пятницы закрывает границу для российских туристов.

Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat. Правительство примет решение о деталях нового пограничного режима в четверг в 13:00 по местному времени (совпадает с московским), уточняет ТАСС.

Накануне стало известно, что в Ленинградской области на границе с Финляндией появился мобильный пункт военкомата. Подлежащим мобилизации там выдают повестки, остальных приглашают записаться добровольцами.

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