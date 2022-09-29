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Турция митингует против отказа от системы "Мир"

11:41
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Инициатором акции стала турецкая "Партия Родины"

Митинг против отказа от российской платежной системы "Мир" прошел в турецкой Анталье, передает "ТВ Центр".

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Поводом стало решение частных, а также некоторых государственных банков не принимать российские карты. Собравшиеся уверены: это результат беспрецедентного давления на Анкару со стороны США.

Инициатором акции стала турецкая "Партия Родины", выступающая против любых антироссийских санкций. Которые напрямую отразятся на экономике Турции, так как ударят прежде всего по туристической отрасли.

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