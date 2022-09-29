Трасс назвали угрозой для британской экономики

Контроль над ситуацией поетрян

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер назвал действующего премьера Великобритании Лиз Трасс угрозой для экономики страны.

По его мнению, глава британского кабмина потеряла контроль над ситуацией в стране, а канцлер казначейства Квази Квартенг утвердил "план поддержки", после которого в Великобритании начались экономические проблемы.

"Они играют на наши деньги... чтобы предоставить налоговые льготы очень богатым", — добавил политик.

При этом Стармер не стал призывать Лиз Трасс и Квази Квартенга к отставке, сказав, что это "второстепенный" вопрос.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) раскритиковал экономическую политику Лиз Трасс. По его мнению, решения британского кабмина противоречат текущим рекомендациям международного валютного фонда.

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