В России с коронавирусом госпитализировали 3154 человека

Скончались 109 пациентов

За сутки в России госпитализированы 3154 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 29 сентября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 38739 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 57937 человек, скончались 109 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 3216 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 243. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1782 человека, в Московской области – 1282.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 20948470 случаев заболевания, зарегистрировано 387163 летальных исхода.

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