При обстреле колонны беженцев под Харьковом погибли около 30 человек

Экстренные службы не могут вывезти тела

Киевские боевики в Харьковской области обстреляли колонну с беженцами, которые пытались уехать из Купянска в Россию.

Погибли около 30 человек, в том числе дети, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Семь пострадавших доставлены в больницы республики.

"Под обстрелом колонны погибли больше 30 человек, в том числе дети. Из-за постоянных атак со стороны ВСУ экстренные службы не могут вывезти тела с места трагедии", - написал он в своем Telegram-канале.

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