Володин опроверг свои слова о запрете выезда военнообязанных

Поступили разъяснения от Минобороны

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил свое заявление о том, что состоящим на воинском учете гражданам запрещено покидать место жительства в условиях мобилизации.

"Довожу до вашего сведения. После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов", - написал председатель нижней палаты парламента в Telegram.

С 24 февраля Россия ведет специальную военную операцию на Украине. Обозначенная президентом Владимиром Путиным цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизованы будут граждане, отслужившие в армии, а также имеющие необходимую ВС специальность и боевой опыт.

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