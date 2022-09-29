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Депутатов Госдумы пригласили в Кремль

12:13
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Парламентарии встретятся с Путиным

Депутатам Госдумы на завтра, 30 сентября, разослали приглашение в Кремль.

В 15:00 по московскому времени начнется мероприятие с участием президента России Владимира Путина, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на депутата Дениса Парфенова.

Какое именно мероприятие пройдет в Кремле, в приглашении не уточняется.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что главы ДНР, ЛНР и освобожденных территорий планируют встречу с Путиным

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