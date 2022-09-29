Депутатов Госдумы пригласили в Кремль

Парламентарии встретятся с Путиным
Депутатам Госдумы на завтра, 30 сентября, разослали приглашение в Кремль.
В 15:00 по московскому времени начнется мероприятие с участием президента России Владимира Путина, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на депутата Дениса Парфенова.
Какое именно мероприятие пройдет в Кремле, в приглашении не уточняется.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что главы ДНР, ЛНР и освобожденных территорий планируют встречу с ПутинымВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"