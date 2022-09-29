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Бочкарёв: Более 200 домов построено по программе реновации в Москве

12:14
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Ускорить реализацию программы позволяет цифровизация работ

Цифровизация проектных и строительных работ позволяет существенно ускорить реализацию программы реновации жилого фонда в столице. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.

По его словам, со старта программы реновации в столице построено и введено в эксплуатацию 206 домов, уже переехали и переезжают почти 90,5 тысячи москвичей. В настоящее время проектируется и строится еще более 400 домов почти на 7,5 млн кв.м. Такой высокий темп реализации программы стал возможен благодаря применению целого комплекса цифровых решений.

"Для начала проводится оцифровка основных процессов проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на основе единой облачной платформы Exon, что позволяет автоматизировать и управлять строительными процессами. Таким образом для всех участников строительства – заказчиков, подрядчиков и субподрядчиков – в одном сервисе и едином интерфейсе доступны вся документация, фото и видеоматериалы, а также финансовые показатели", - рассказал Бочкарёв.

Как отметил генеральный директор ГК "Аметист Групп" Марат Хафизов, применение отечественного программного обеспечения на всех этапах жизненного цикла объекта и на всех этапах реализации строительных проектов – важный шаг в части импортозамещения технологий.

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