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"Боевое братство": От частичной мобилизации зависит будущее нашего государства

12:19
  • четверг
  • 29 сентября 2022

НАТО и США стремятся раздробить нашу страну

Объявленная частичная мобилизация направлена на сохранение будущего семей и государства в целом. Об этом заявил заместитель председателя всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Евгений Ляпин.

"На сегодня стоит вопрос о будущем нашего государства, включая его выживание, исходя из того, что Украине поставляет вооружение НАТО и Вашингтон, которые стремятся раздробить, а, может быть, и уничтожить нашу страну. И самое важное - стоит вопрос о защите нашей страны, наших семей", - сказал Ляпин.

Евгений Ляпин добавил, что организация "Боевое братство" проводит работу по реабилитации не только участников боевых действий, но и мирных жителей, и видит последствия агрессии.

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Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
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