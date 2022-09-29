Вместо Lego в России появится "Мир кубиков"

Проект будет состоять из 65 магазинов в более чем 20 городах страны
Inventive Retail Group запускает в России вместо сертифицированных магазинов Lego новую сеть "Мир кубиков", передает "Интерфакс".
Уточняется, что проект будет состоять из 65 магазинов в более чем 20 городах страны. Также станет доступен онлайн-магазин.
Продаваться в "Мире кубиков" будут преимущественно конструкторы и аксессуары к ним. Со временем планируется добавить развивающие игрушки.
Lego останется в списке брендов и будет закупаться посредством параллельного импорта.
По планам компании, все магазины начнут работать до конца октября.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"