ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вместо Lego в России появится "Мир кубиков"

12:35
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Проект будет состоять из 65 магазинов в более чем 20 городах страны

Inventive Retail Group запускает в России вместо сертифицированных магазинов Lego новую сеть "Мир кубиков", передает "Интерфакс".

"Добрый кола": Coca-Cola остается в России под новым названием
Суд в Гааге наложил арест на 18 брендов водки

Уточняется, что проект будет состоять из 65 магазинов в более чем 20 городах страны. Также станет доступен онлайн-магазин.

Продаваться в "Мире кубиков" будут преимущественно конструкторы и аксессуары к ним. Со временем планируется добавить развивающие игрушки.

Lego останется в списке брендов и будет закупаться посредством параллельного импорта.

По планам компании, все магазины начнут работать до конца октября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Кубики
Кубики
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.