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Врачи проверят здоровье россиян после пандемии

12:49
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Последствия ковида сохраняются надолго

Минздрав России предложил проверить состояние здоровья граждан после пандемии коронавируса.
В России с коронавирусом госпитализировали 3154 человека

Об этом в четверг заявила директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава Евгения Котова. Негативные последствия COVID-19 могут сохраняться очень долго.

Вы знаете, что реализуется углубленная диспансеризация, и результатом этих мер должно стать выявление новых заболеваний. У нас должен появиться дополнительный контингент пациентов, которых мы поставим на диспансерный учет. Мы должны реализовывать программу реабилитации по клиническим показаниям", - сообщила она (цитата по РИА Новости).

За последние сутки в России выявили 38739 новых случаев заражения, 3154 из них госпитализированы. Выздоровели 57937 человек, скончались 109 пациентов с коронавирусом.

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