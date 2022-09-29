Врачи проверят здоровье россиян после пандемии

Последствия ковида сохраняются надолго

Минздрав России предложил проверить состояние здоровья граждан после пандемии коронавируса.

Об этом в четверг заявила директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава Евгения Котова. Негативные последствия COVID-19 могут сохраняться очень долго.

Вы знаете, что реализуется углубленная диспансеризация, и результатом этих мер должно стать выявление новых заболеваний. У нас должен появиться дополнительный контингент пациентов, которых мы поставим на диспансерный учет. Мы должны реализовывать программу реабилитации по клиническим показаниям", - сообщила она (цитата по РИА Новости).

За последние сутки в России выявили 38739 новых случаев заражения, 3154 из них госпитализированы. Выздоровели 57937 человек, скончались 109 пациентов с коронавирусом.

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