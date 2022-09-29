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В НАТО назвали утечки на "Северных потоках" результатом диверсии

13:01
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Альянс пригрозил решительным ответом на атаки на газопровод

В НАТО озабочены повреждениями трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Альянс считает утечки результатом диверсий.

"Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа. Утечки газа создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем расследование для определения причин произошедшего", - говорится в заявлении НАТО.

Альянс подчеркнул, что любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников по НАТО "будет встречено единым и решительным ответом".

Утечки на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" были обнаружены 26 сентября. Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках газопроводов. Позднее шведские сейсмологи заявили о том, что в понедельник были зарегистрированы два взрыва, произошедших на маршрутах залегания "Северных потоков".

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