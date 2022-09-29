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В России подписан указ о запрете проезда фур из недружественных стран

13:29
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Решение будет принимать кабмин

Президент России Владимир Путин разрешил правительству запретить проезд по территории страны для фур из стран, которые ограничили международные грузоперевозки для российских компаний и граждан.

Соответствующий указ подписан 29 сентября и опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ подписан в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями некоторых иностранных государств, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан и российских юридических лиц, в целях защиты интересов России.

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