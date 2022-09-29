В России подписан указ о запрете проезда фур из недружественных стран

Решение будет принимать кабмин

Президент России Владимир Путин разрешил правительству запретить проезд по территории страны для фур из стран, которые ограничили международные грузоперевозки для российских компаний и граждан.

Соответствующий указ подписан 29 сентября и опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ подписан в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями некоторых иностранных государств, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан и российских юридических лиц, в целях защиты интересов России.

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