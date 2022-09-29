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Путин подпишет договоры о вступлении в состав России новых территорий 30 сентября

13:09
  • четверг
  • 29 сентября 2022

В Кремле пройдет официальная церемония

Церемония подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий состоится в пятницу в 15:00. Мероприятие пройдет в Большом Кремлевском дворце. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, ожидается объемное выступление президента.

Кроме того, на полях церемонии Путин пообщается с главами ЛДНР, Херсконской и Запорожской областей.

23-27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство жителей этих территорий высказались за присоединение к России.

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