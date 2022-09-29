Песков заявил о дефиците общения в мире

Ситуация с газопроводами требует тщательного расследования

Инцидент на "Северных потоках" требует срочного разбирательства и активного сотрудничества между странами.

Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что Москва будет добиваться международного сотрудничества с учетом сложившейся ситуации.

"Разумеется, здесь потребуется взаимодействие нескольких стран. В условиях, когда сейчас налицо острый дефицит общения и нежелание очень многих стран идти на контакты с нами в таких чувствительных областях, очень много вопросов возникает", - сообщил представитель Кремля.

Ранее в МИД России заявили, что инцидент на "Северных потоках" произошел в зоне, которая контролируется американской разведкой. В настоящее время Россия и США не имеют субстантивных контактов по линии спецслужб, отметили в Кремле.

Утечки на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" были обнаружены 26 сентября. Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках газопроводов. Позднее шведские сейсмологи заявили о том, что в понедельник были зарегистрированы два взрыва, произошедших на маршрутах залегания "Северных потоков".

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