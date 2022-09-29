ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков заявил о дефиците общения в мире

13:28
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Ситуация с газопроводами требует тщательного расследования

Инцидент на "Северных потоках" требует срочного разбирательства и активного сотрудничества между странами.
В НАТО назвали утечки на "Северных потоках" результатом диверсии

Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что Москва будет добиваться международного сотрудничества с учетом сложившейся ситуации.

"Разумеется, здесь потребуется взаимодействие нескольких стран. В условиях, когда сейчас налицо острый дефицит общения и нежелание очень многих стран идти на контакты с нами в таких чувствительных областях, очень много вопросов возникает", - сообщил представитель Кремля.

Ранее в МИД России заявили, что инцидент на "Северных потоках" произошел в зоне, которая контролируется американской разведкой. В настоящее время Россия и США не имеют субстантивных контактов по линии спецслужб, отметили в Кремле.  

Утечки на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" были обнаружены 26 сентября. Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках газопроводов. Позднее шведские сейсмологи заявили о том, что в понедельник были зарегистрированы два взрыва, произошедших на маршрутах залегания "Северных потоков".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.