На строительство и реконструкцию федеральных трасс направят 35 млрд рублей

Этот вопрос обсуждался на заседании правительства

35 миллиардов рублей в этом году будет направлено на строительство и реконструкцию федеральных трасс. Об этом сегодня на заседании кабмина заявил премьер Михаил Мишустин.

По его словам, создание современных магистралей будет способствовать росту экономики регионов и улучшению качества жизни миллионов граждан. Обсудили поддержку конкуренции и трансформацию логистических цепочек в условиях внешних санкций и меры поддержки аграриям. Так, производителям зерновых выделят дополнительно 10 миллиардов рублей, сообщает "ТВ Центр".

Ещё одна тема — социальная поддержка. Более 30 миллионов рублей направят гражданам, которые получили госнаграды за многодетность. Кроме того, правительство оказывает помощь россиянам, которые оказались в сложной финансовой ситуации. Теперь нельзя списывать за долги пособия беременным женщинам, алименты и другие важные выплаты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"