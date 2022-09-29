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"Союз МС-21" с экипажем 67-й экспедиции МКС приземлился в Казахстане

13:59
  • четверг
  • 29 сентября 2022

На землю вернулись россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков

В казахстанской степи юго-восточнее города Жезказгана совершил посадку экипаж 67-й экспедиции МКС, передает "ТВ Центр".

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На землю вернулись россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Утром они закрыли переходные люки между модулем "Причал" и кораблем "Союз". Перед этим Артемьев передал командование Международной космической станцией итальянке Саманте Кристофоретти. Он вручил ей символический ключ и сладкий подарок - тюбик с тортом.

Правда, возглавлять станцию астронавт из Европы будет недолго - уже в октябре ее сменит россиянин Сергей Прокопьев.

За полгода работы на орбите экипаж совершил пять выходов в открытый космос и провел более 50 научных экспериментов. 

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