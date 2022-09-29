На станции БКЛ "Сокольники" завершается укладка кабельных линий

Архитектурная отделка уже выполнена в полном объеме

Одна из самых масштабных метростроек - станция Большой кольцевой линии "Сокольники" - готова больше, чем наполовину. Сейчас идут работы по сооружению основных монолитных конструкций.

"Там большой объем бетонных работ, необходима перекладка, присоединение к действующим тоннелям, раннее построенным, а стандартные работы, которые вот на этот период уходят, это возведение основных несущих конструкций станционного комплекса. В следующем году начнется ее оснащение основными инженерными коммуникациями и всеми остальными необходимыми системами", - сообщил Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы.

Станция БКЛ "Сокольники" примыкает к одноименной станции красной ветки - одной из первых в столичном метрополитене. А ведь это еще и объект культурного наследия. Так что строителям пришлось работать с ювелирной точностью, чтобы соорудить переход между двумя станциями. Теперь здесь можно будет пересаживаться как на Сокольническую линию, так и на Большую кольцевую.

"Мы имеем два пересадочных узла, примыкаем к старой станции с двух сторон, соответственно, работы производились очень аккуратно - за нами наблюдает департамент культурного наследия, поэтому все работы с ними согласованы", - рассказал Роман Евтушенко, директор проекта.

Два примыкания, два пересадочных узла, 16 эскалаторов и 5 лифтов для маломобильных пассажиров. А еще здесь установлено дополнительное вентиляционное оборудование, которое обеспечит подачу теплого воздуха. Утеплили и вестибюли. На путевых стенах - двойные стеклопакеты. Потолки в кассовом зале и на платформе выполнены из алюминия, а колонны облицованы белым мрамором. Тематику оформления выбрали соответствующую - решили с помощью портретов отдать дань метростроевцам.

"Это некий собирательный образ людей, которые работали в то время и строили первую станцию "Сокольники" Сокольнической линии. Дело в том , что эта станция к ней примыкает, имеет два пересадочных узла, поэтому так важно было ее закончить метростроевцам в этом году", - продолжил Евтушенко.

Площадь перед "Сокольниками" приобретет совершенно новый вид. Привычных торговых павильонов здесь больше не будет. Между обновленной станцией метро и парком "Сокольники" благоустроят территорию. Разобьют новый сквер и высадят так называемую историческую аллею лип - эти деревья когда-то здесь и росли. Но помимо этого благоустроят и всю территорию вокруг. Например, уже уложили красный кирпич.

Обновленную станцию "Сокольники" запустят в составе участка "Электрозаводская" - "Савеловская", который станет завершающим в строительстве Северо-восточной части Большой кольцевой линии метро.

Елена Сахно, Павел Суменков, Владислав Карташов, "ТВ Центр"

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