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На северо-востоке Москвы из-за взрыва баллона разрушился балкон

14:57
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Обломки кирпичей и куски пластика разлетелись по всему двору

Специалисты выясняют причины разгерметизации газового баллона на северо-востоке Москвы, передает "ТВ Центр".

ЧП произошло минувшим вечером в жилом доме на Стартовой улице. Баллон неожиданно взорвался в одной из квартир на 10-м этаже. Ударной волной выбило оконную раму, частично разрушился балкон.

Обломки кирпичей и куски пластика разлетелись по всему двору. Хозяйке квартиры, которая в это время была дома, медицинская помощь не потребовалась.

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