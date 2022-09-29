Подмосковные полицейские задержали телефонных мошенников

Злоумышленники воспользовались классической схемой

Подмосковные полицейские задержали мошенников, которые обманули пенсионерку на 2 миллиона рублей, сообщает "ТВ Центр".

Злоумышленники воспользовались классической схемой: позвонили женщине от имени банка и сообщили, что на нее пытаются оформить кредит. И, конечно, чтобы спасти свои сбережения, ей надо срочно перевести деньги на безопасный счет.

По камерам наблюдения удалось выяснить - в деле замешаны двое москвичей 18 и 19 лет. Молодые люди утверждают, что о преступлении не знали, а деньги их якобы попросил снять знакомый за вознаграждение.

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