Здесь спасают жизни: как лечат болезни ЛОР-органов в НИКИО имени Свержевского

Современное оборудование помогает выявлять рак гортани на начальных стадиях и удалять опухоли без повреждения здоровых тканей

Удалить миндалины (или, по-народному, вырезать гланды) - для врача операция рутинная. А для пациентки - шаг серьезный. Первой в жизни хирургической манипуляции Полина опасалась, оттягивала этот момент, сколько могла.

"В год по 6-7 ангин переносишь, таких - с 40 температурой, с интоксикацией всего тела. Влияние идёт уже на суставы, на сердце. Это кажется, что ангина просто болезнь горла, но когда она часто, это уже влияет на все сферы жизни", - говорит она.

Наконец все мучения позади. На второй день после операции Полина уже улыбается.

История типичная, говорят в Институте оториноларингологии имени Свержевского. Люди с хроническими ЛОР-патологиями, которые требуют хирургического вмешательства, часто боятся и самих операций, и долгого восстановления. А в итоге запускают свои болезни. Однако в последние годы все эти процессы проходят значительно проще и быстрее. Все благодаря уникальным разработкам научных сотрудников клинического института.

"Это интерназальные стенты, интерназальные силиконовые тампоны - наши разработки, стенты для среднего носового хода, над которыми мы сейчас активно работаем. И, конечно же, навигационная система, которая нам очень помогает, особенно при сложных анатомических вариантах", - рассказывает Анна Томасян, заведующая научно-исследовательским отделом патологии верхних дыхательных путей НИКИО им. Л.И. Свержевского.

Такие технологии позволяют врачам института проводить сложнейшие микрохирургические операции. Например, здесь лечат пациентов с болезнью Меньера. Это поражение внутреннего уха. В мировой практике таким больным оперативно разрушают структуру органа, что приводит к потере слуха и нарушению вестибулярной функции.

"Мы разработали операцию с помощью селективной лазерной деструкции лабиринта, то есть операция с помощью очень мощных лазерных излучений. У нас все операции органосохраняющие", - объясняет Наталья Кунельская, заместитель директора по научной работе НИКИО им. Л.И. Свержевского.

Может казаться, что болезни ЛОР-органов не смертельны, но здесь действительно спасают жизни, дают возможность снова дышать людям с катастрофическим сужением дыхательной щели из-за долгой искусственной вентиляции легких. А современнейшее оборудование помогает выявлять рак гортани на начальных стадиях и удалять опухоли без повреждения здоровых тканей.

Кроме того, специалисты клинического института постоянно делятся опытом с коллегами из других учреждений и готовят новые поколения врачей. На практике, как учил создатель отечественной ЛОР-школы советский академик Борис Преображенский.

"Впервые в практике преподавания нашей специальности Борис Сергеевич организовал амбулаторный прием на студенческих занятиях на кафедре. До сих пор наши студенты ведут амбулаторный прием под контролем преподавателя, и это является основной школой", - заявил Андрей Крюков, главный оториноларинголог Москвы, директор НИКИО им. Л.И. Свержевского.

Сегодня вместе со всеми оториноларингологами страны специалисты медцентра отмечают свой профессиональный праздник. И для них это двойная дата: на территории института открыли памятник учителю всех оториноларингологов - Борису Преображенскому.

Ксения Игнатова, Андрей Корнилов, "ТВ Центр"

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