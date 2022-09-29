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Улицы в центре Москвы перекроют 30 сентября

15:02
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Водителей просят заранее выбирать пути объезда

Информация для столичных водителей. Завтра будет перекрыто движение транспорта на нескольких улицах в центре Москвы.

Уже с 6 утра нельзя будет проехать по Ильинке и Варварке, а также Кремлевской и Москворецкой набережным. С часу дня к ним добавятся Большая Ордынка и Пятницкая улицы, а ещё Кадашевская и Болотная набережные. А с двух часов дня закроют Старую площадь и Китайгородский проезд.

В департаменте транспорта просят водителей заранее выбирать пути объезда.

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