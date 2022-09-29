В Московском зоопарке выхаживают белого медведя Диксона

Шансов на выживание животного практически не было

Спорт, чистый вольер и много снега - в Московском зоопарке показали, как там выхаживают белого медведя по кличке Диксон. Создают настоящую северную атмосферу. А главное - лечат. Несмотря на тяжелый диагноз, врачи надеются, что все-таки смогут вернуть мишке возможность ходить.

Белый мишка Диксон выразительно делится со специалистами чем-то сокровенным. Этот особенный житель Московского зоопарка скрыт от посетителей, но ежедневно за его успехами через социальные сети следят тысячи людей.

Каждый день его жизни - победа большой команды ветеринаров, зоологов и реабилитологов, которые вытащили израненное и истощенное животное буквально с того света. О нем узнали в начале сентября, когда появились шокирующие фото, как на самой северной обитаемой части России - у поселка Диксон - на куче угля, задрав лапы, мучительно угасал полярный хищник.

Зверя перевезли в Московский зоопарк. Его травмы были несовместимы с жизнью - контузия, поражение спинного мозга, десятки ран от картечи. У медиков сложилось впечатление, что беднягу не только расстреляли, но и переехали автомобилем. Заднюю часть тела парализовало, хирургическим путем помочь нельзя. Мишка находился в тяжелейшем состоянии, шансов на выживание практически не было. Но Диксон удивил.

"Сейчас мишка чувствует себя хорошо. У него есть поверхностная чувствительность лап. Мы все же надеемся, что появится и глубокая отзывчивость на прикосновения. Надеемся, что все будет хорошо", - сказал Иван Пажетнов, зоолог Московского зоопарка.

Такого никто не ожидал - парализованный, с дробью внутри, пациент проявил поразительную волю к жизни. Он смог побороть критическое состояние и дал фантастическую реакцию на реабилитацию. Ежедневно специалисты создают для Диксона лучшие условия - проводят генеральную уборку, меняют в вольере древесный настил. И обязательно раскладывают шуршащие свертки и сюрпризы.

"Коробочки всякие, куда мы прячем еду, раскладываем все. Во-первых, это обогащение его среды, улучшение его психо-соматического состояния внутри вольера. Плюс - это стимулирует его движение", - продолжает Пажетнов.

С высокоуглеводной диеты Диксон перешел на обычный медвежий рацион, так как уже набрал свою нормальную массу. Теперь - больше рыбы, овощей и сырое мясо.

Особое удовольствие - снежные ванны. Ежедневно Диксону приносят около 15 ведер снега - его берут в соседнем вольере у медведицы Томпы. Для восстановления мишке потребуется еще немало времени, и специалисты настроены продолжать реабилитацию, надеются на новые результаты.

Наталья Тарасова, Евгений Назарюк , "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"