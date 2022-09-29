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"Боевое братство": Против России ведется настоящая война Запада

13:17
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Без частичной мобилизации добиться задач и целей мобилизации невозможно

Частичная мобилизация поможет выполнить все цели и задачи специальной военной операции. Об этом сообщил заместитель председателя всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Сергей Коновалов.

"Свое отношение "Боевое братство" уже высказало. Это поддержка и президента, и спецоперации. Мы понимаем важность и необходимость в частичной мобилизации, потому что каких-то целей и задач невозможно без этого на сегодняшний день достигнуть. Против нас, по сути, организована настоящая война Запада - от поставок оружия до наемников", - заявил Коновалов.

По его словам, мобилизованные граждане пройдут боевую подготовку. Он также пожелал всем мобилизованным "вернуться, чтобы их дождались семьи, чтобы они были живы-здоровы".

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