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Польша отменит упрощенную процедуру трудоустройства для россиян

13:22
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Ранее Варшава запретила въезд гражданам России

Правительство Польши отменит упрощенную процедуру трудоустройства в стране для россиян, готовится соответствующее распоряжение, передает ТАСС.

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"Ограничения на пересечение польской границы гражданами России введены министерством внутренних дел. Поэтому необходимо отменить облегчение доступа граждан России к польскому рынку труда", - сообщили в министерстве по вопросам семьи и социальной политики.

В настоящий момент упрощенная процедура в польском законодательстве действует, помимо России, для граждан Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она отменяет требование проводить детальную проверку.

В настоящий момент в Польше на основании упрощенной процедуры работают около 13 тысяч россиян.

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