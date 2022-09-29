Атлантический циклон вернет в Москву осеннее настроение

Произойдет это уже в выходные

После затяжных холодных дождей и штормового ветра в Москву пришел первый теплый день.

Не бабье лето, но тоже неплохо - по сравнению с тем, каким выдался весь сентябрь. Тучи по-прежнему закрывают солнце, зато воздух наконец начал прогреваться. Сейчас за окном плюс 13. Завтра - плюс 15, что на 4 градуса выше нормы. Сильных ливней не обещают.

Но в выходные атлантический циклон вернет в столичный регион осеннее настроение. Тепло еще немного продержится, однако будут идти дожди с сильным ветром.

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