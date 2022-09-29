ВС России ударили по позициям "Иностранного легиона" в ДНР

Уничтожены почти 80 боевиков

Российская авиация уничтожила до 80 наемников "Иностранного легиона" в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наемников "Иностранный легион" в районе населённого пункта Николаевка <…> уничтожено до 80 боевиков", - сообщили в военном ведомстве.

Кроме того, ВКС России сбили МиГ-29 ВС Украины в ДНР и украинский Су-24 в Николаевской области.

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