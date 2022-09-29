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"На следующей неделе обязательно явлюсь": Валуев получил повестку

14:14
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Депутат и экс-боксер попал под мобилизацию

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев получил повестку в военкомат.
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Парламентарий отправится в комиссариат после пленарных недель. Валуев отметил, что частичная мобилизация, под которую он попал, это очень важное решение для страны.

"Мне тоже пришла повестка. Я сейчас в военкомат пойду. Единственное, что мои коллеги - молодцы, они это сделали, они на воинский учет встали в Госдуме и получили повестку здесь, а мне надо ехать домой. На следующей неделе я обязательно поеду в военкомат", - сказал депутат газете "Известия".

Боксер также опубликовал в своем telegram-канале фотографию повестки "для любопытных".

"Рядовой Валуев звания за время работы в Госдуме России не повышал. Родина позовет-пойду", - написал он.

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