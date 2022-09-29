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В ДНР после вхождения в состав России отменят смертную казнь

14:54
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Осужденные будут иметь право на пересмотр уголовного дела

Смертную казнь в Донецкой Народной Республике для всех осужденных заменят пожизненным наказанием после вхождения региона в состав России.
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Речь идет в том числе и об осужденных за военные преступления, заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

"После вхождения в состав России смертная казнь применяться не будет, потому что у нас есть мораторий. Она автоматически будет заменена на пожизненное", - сказал депутат агентству ТАСС.

Бессарабов добавил, что осужденные любого вошедшего в Россию субъекта смогут попросить о пересмотре дела, в том числе уголовного.

Ранее суд ДНР приговорил "иностранных наемников, воевавших на стороне Украины", к смертной казни. Речь идет о двух британцах и марокканце.

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