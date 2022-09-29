В Турции нашли альтернативу карте "Мир" для туристов

Расплачиваться за россиян будут туроператоры

Туроператоры в Турции нашли альтернативу карты "Мир" для россиян. Путешественники смогут приобрести билет на определенную сумму в лирах. Им можно будет оплачивать покупки в магазинах, счета в ресторанах и экскурсии, а деньги компаниям переведут сами туроператоры.

Авторы такого решения напомнили, что туристы используют кредитную карту в ресторанах, в магазинах, когда приобретают экскурсии. Провезти с собой на эти цели крупную сумму наличными может быть проблематично – по данным банков, с января с помощью карт "Мир" россияне потратили в Турции 500 миллионов долларов. А предложенный вариант снимет эту проблему.

Туроператоры считают, что предложенная ими альтернатива сделает более популярными организованные поездки - когда отели и авиакомпании получают оплату от туроператоров, реализовавших путевки. В целом траты россиян в Турции несколько снизятся, но это не окажет большого влияния на отели и турбизнес, так как пик сезона уже прошел, передает РИА Новости со ссылкой на турецкое издание Sabah.

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