"Известия": Пугачева с детьми уехала из России в Израиль

Машину певицы заметили в аэропорту "Внуково-3"

Алла Пугачева улетела из России. Об этом сообщает газета "Известия".

Автомобиль Пугачевой Chevrolet Express в четверг был замечен в аэропорту "Внуково-3".

Из страны певица уехала вместе с детьми. Предположительно, они направились в Израиль.

Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом) и детьми покинули страну после начала специальной военной операции. В конце августа певица вернулась в Москву.

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