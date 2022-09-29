"Боевое братство": Мобилизованные граждане будут отстаивать интересы Родины

"Боевое братство" включилось в сбор гуманитарной помощи

Мобилизованные граждане будут защищать интересы Родины. Об этом заявил заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Евгений Питеримов.

"Решение Владимира Владимировича Путина предотвратить эту заразу и, скажем так, освободить общество, которое в этих областях было, над которым издевались постоянно, я считаю, что очень правильное", - приводит его слова АГН "Москва".

Евгений Питеримов также рассказал, что костяк "Боевого братства" сейчас работает по поддержке духа российских военнослужащих. Кроме того, организация включилось в сбор гуманитарной помощи.

Ранее заместитель председателя всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Сергей Коновалов сообщил, что частичная мобилизация поможет выполнить все цели и задачи спецоперации.

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