ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Боевое братство": Мобилизованные граждане будут отстаивать интересы Родины

15:17
  • четверг
  • 29 сентября 2022

"Боевое братство" включилось в сбор гуманитарной помощи

Мобилизованные граждане будут защищать интересы Родины. Об этом заявил заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Евгений Питеримов.

"Решение Владимира Владимировича Путина предотвратить эту заразу и, скажем так, освободить общество, которое в этих областях было, над которым издевались постоянно, я считаю, что очень правильное", - приводит его слова АГН "Москва".

Евгений Питеримов также рассказал, что костяк "Боевого братства" сейчас работает по поддержке духа российских военнослужащих. Кроме того, организация включилось в сбор гуманитарной помощи.

Ранее заместитель председателя всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Сергей Коновалов сообщил, что частичная мобилизация поможет выполнить все цели и задачи спецоперации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.