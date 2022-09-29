Боевые офицеры из числа ветеранов готовы поддерживать и обучать мобилизованных

Через ветеранские организации уже поступают запросы

Боевые офицеры готовы обучать мобилизованных и проверять, как они обеспечиваются обмундированием, сообщил вице-президент ВСК, подполковник запаса Сергей Половинка.

"Через ветеранские организации уже поступают запросы и многие мои коллеги уже выступают в школах, на сборных пунктах, в таких общественных организациях, куда привлекаются потенциальные призывники, которые рассказывают свой практический опыт. Это воспринимается очень хорошо, и некое спокойствие для многих молодых людей это вносит", - приводит его слова АГН "Москва".

Как добавил Половинка, с собой нужно взять "уверенность, желание и хороший боевой настрой".

"Мы это прошли в свое время, будучи кадровыми сотрудниками и офицерами. Сейчас если принято решение Верховного Главнокомандующего РФ о том, что часть ребят, которые проходили службу в прошлом и у них есть опыт и нужно его воплотить в какие-то конкретные действия, реально на территории спецоперации, то это нужно сделать. Ничего в этом страшного нет", - заключил спикер.

Ранее в Москве начали работать временные пункты мобилизации на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизованы будут граждане, отслужившие в армии, а также имеющие необходимую ВС специальность и боевой опыт.

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