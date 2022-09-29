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В Энергодаре опровергли сообщения о возгорании на ЗАЭС

15:41
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Угрозы ядерной безопасности нет

Власти Энергодара опровергли информацию о возгорании на втором энергоблоке Запорожской АЭС. Никакой угрозы нет.

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"Нет никакого возгорания. Второму энергоблоку ничего не угрожает. Никакой угрозы нет", - заявили агентству ТАСС в военно-гражданской администрации Энергодара.

Это подтвердил и глава ВГА Запорожской области. По словам Евгения Балицкого, угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет. Ранее появились сообщения о возгорании на втором энергоблоке станции.

Запорожская атомная электростанция находится под контролем ВС России. Станцию и расположенный рядом город энергетиков регулярно обстреливает украинская артиллерия.

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