В Энергодаре опровергли сообщения о возгорании на ЗАЭС

Угрозы ядерной безопасности нет

Власти Энергодара опровергли информацию о возгорании на втором энергоблоке Запорожской АЭС. Никакой угрозы нет.

"Нет никакого возгорания. Второму энергоблоку ничего не угрожает. Никакой угрозы нет", - заявили агентству ТАСС в военно-гражданской администрации Энергодара.

Это подтвердил и глава ВГА Запорожской области. По словам Евгения Балицкого, угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет. Ранее появились сообщения о возгорании на втором энергоблоке станции.

Запорожская атомная электростанция находится под контролем ВС России. Станцию и расположенный рядом город энергетиков регулярно обстреливает украинская артиллерия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"