В России начались учения в рамках частичной мобилизации

Условия на полигонах - максимально приближенные к боевым

Встать на защиту Родины и помочь нашим военным в борьбе с национализмом готовы тысячи россиян. В военкоматы по всей стране продолжают прибывать граждане, получившие повестки в рамках частичной мобилизации. Многие приходят, не дожидаясь извещений. Среди добровольцев - люди самых разных возрастов и профессий. В центрах обучения для них уже вовсю идут занятия по боевой подготовке.

Всю неделю на полигоне практически круглосуточно не стихает рёв бронетранспортеров, БМП и танков. Мобилизованные бойцы занимаются здесь с перерывами только на еду и сон. Учения максимально приближены к реальным боевым условиям, причем, инструкторы внесли в программу коррективы с учетом опыта, полученного во время проведения спецоперации.

Форсирование водных преград и минных заграждений, вождение по сложной местности. В машине механик-водитель и инструктор, который определяет, насколько успешно пройдены задания.

"Обычно уходит дня три, чтобы человек все это вспомнил, почувствовал габариты машины, вспомнил, что такое рычаги. В целом мелкие моменты эти вспомнил", - рассказывает инструктор.

Каждый водитель-механик по итогам подготовки должен успешно сдать все зачеты. Николай окончил службу по контракту больше 10 лет назад. Никаких проблем ни с каким видом тяжелой техники сейчас не испытал.

На соседнем полигоне восстанавливают навыки резервисты с другими воинскими специальностями: идут занятия по радиохимической защите, инженерной, медицинской подготовке и, конечно, стрельбе из разных видов оружия.

Такие полигоны сейчас принимают мобилизованных по всей России. Ход подготовки призванных из запаса в Рязанской области проверил замминистра обороны.

Иван Помянский совсем недавно прошел срочную службу. Сейчас ему 27, поэтому призыва ожидал, даже вещи приготовил заранее. В военкомате оказался в считанные часы после получения повестки.

Приходят мужчины в военкоматы не только по повестке. Тысячи человек явились по зову сердца. Сергею Половинке – 55. За плечами участие в реальных боевых действиях в составе спецназа ФСБ. Полковник запаса готов в любое время вновь взять в руки оружие. Пока помогает в тылу.

"Друзья своих детей провожают, дети получили повестки. Ну и чтобы поддержать ребят, сказать, что ничего в этом страшного нет. Сложно, но не страшно. Что мы это прошли в свое время, будучи кадровыми сотрудниками, офицерами", - рассказал он.

С теми, кто отправляется защищать родину, сегодня встретился летчик-космонавт, герой России Антон Шкаплеров. Он родился в Крыму в семье подводника. 30 лет назад курсанта военного училища поставили перед выбором: присяга Украине или отчисление. В итоге за плечами дипломы Качинского летного училища, а затем – и академии имени Жуковского.

"Здесь была присяга, которая была в советское время. Второе: я понимал, что только могучая Россия сможет содержать военно-воздушные силы, армию", - заявил летчик-космонавт.

Дополнительные гарантии призванным из запаса: сохранение рабочих мест, зарплат и многое другое - всю эту работу ведет сейчас правительство России. С разъяснениями выступила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина:

"Важно, что решение о сохранении рабочих мест касается как тех, кто был мобилизован, то есть получил повестку о призыве в вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, так и тех, кто после 21 сентября пошел служить добровольно. Что должен сделать работник для того, чтобы его трудовой договор был приостановлен, работнику необходимо после получения повестки представить ее работодателю, саму повестку или ее копию. На основании повестки работодатель приостанавливает действие трудового договора".

По критериям под мобилизацию не попадают многодетные отцы - в тех семьях, где уже есть или вот-вот родится четвертый ребенок, студенты-очники или аспиранты и ряд других категорий. Поэтому сотрудники военкоматов проводят тщательные проверки по каждому спорному случаю. Выписанные на основании недостоверных данных повестки уже отозваны.

Минобороны открыло горячую линию. Жители столицы обращаться с жалобами по вопросам некорректно выданных повесток могут круглосуточно: по горячей линии 122 или же по телефону семь семёрок.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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