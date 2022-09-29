КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Это третий пуск за неделю

Две баллистические ракеты малой дальности запустила КНДР в сторону Японского моря. Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, запуск провели из района Сунчхон.

Информацию подтвердили в Минобороны Японии. По данным военного ведомства, ракеты поднялись на высоту в 50 километров и преодолели расстояние около 300 километров.

Это третий пуск ракет Северной Кореей за неделю. Одна баллистическая ракета была запущена Пхеньяном в воскресенье, еще две – в среду. Последняя демонстрация совпала с совместными учениями флотов Южной Кореи и США в Японском море.

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