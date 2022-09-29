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В деле об убийстве Захарченко появились новые подробности

18:06
  • четверг
  • 29 сентября 2022

На организацию убийства заказчики потратили 2 миллиона долларов

В деле Александра Захарченко, убитого в августе 2018-го года, появились новые подробности. Расшифровка телефонного разговора сотрудника СБУ Александра Киященко с его агентом попала в СМИ.

Как следует из опубликованной аудиозаписи, на организацию убийства Александра Захарченко заказчики потратили два миллиона долларов, сообщает РИА Новости.

Напомним, первый глава ДНР погиб в 2018-м году в результате взрыва в одном из кафе Донецка. Случившееся местные власти назвали терактом. Весной 2019-го следствие сообщило, что смогло установить организаторов, исполнителей и заказчиков преступления. Среди них - высокопоставленные граждане Украины. 

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