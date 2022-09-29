Оператор "Северного потока" назвал сроки ремонта газопровода

Сначала надо оценить ущерб

Оператор "Северного потока" Nord Stream AG затрудняется с прогнозами относительно устранения утечек на газопроводе. Предварительно, компания рассчитывает отремонтировать поврежденные нитки в понедельник.

Как сообщил оператор, в первую очередь необходимо оценить ущерб. Это будет сделано, как только специалистам удастся приблизиться к месту инцидента. Сейчас доступ туда ограничен, приводит сообщение компании ТАСС.

Об утечках на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" стало известно 26 сентября. Сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Европейские политики назвали инциденты диверсией. Эту версию не исключили и в Москве. 29 сентября стало известно о четвертой утечке на газопроводе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"