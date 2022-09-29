Российские космонавты вернулись на Землю с МКС: как их встретили

Их полет назвали "Бауманским стартом"

С Международной космической станции вернулись Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Капсула с российскими космонавтами приземлилась в казахстанской степи сегодня днём. На орбите участники 67-й длительной экспедиции провели 195 суток. Как встречали экипаж на Земле и почему его называются "Бауманским"?

Короткое прощание в невесомости. Дружеские объятия. Фото на память. Расставание Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова с экипажем МКС прошло по-семейному буднично. Российские космонавты перешли со станции на борт корабля МС - 21. Стыковочное кольцо тщательно протерли, чтобы не произошло разгерметизации. Люк надежно задраили.

Последние приготовления - проверка давления в скафандрах, уровень топлива, исправность датчиков. За каждым шагом космонавтов, которые возвращаются домой, внимательно следят на земле. С борта челнока докладывают - все штатно. ЦУП дает "добро" на расстыковку.

Посадка в казахстанской степи, южнее города Джезказган, точно по графику. На земле уже ждут. 200 спасателей, врачи и сотрудники Роскосмоса.

Космонавты работали на МКС более семи месяцев. Это была длительная экспедиция. Для Олега Артемьева уже третья. У Дениса Матвеева и Сергея Корсакова - орбитальный дебют. За плечами 50 научно-прикладных экспериментов. В области биологии, физиологии, физики космических лучей.

Экипаж принимал грузовой "Прогресс". Пять раз выходил в безвоздушное пространство для интеграции в состав российского сегмента новых модулей "Наука" и Причал". На земле - другие новости, по которым очень соскучились. Врач спешит поделиться - в Подмосковье созрел шиповник. Соседи привезли с дачи репу, капусту и морковку. Лето быстро закончилось. А первые слова космонавтов - семьям. И, конечно, о любви.

Артемьев, Корсаков и Матвеев - выпускники "Бауманки". От того их полет назвали "Бауманским стартом". А кораблю "Союз МС-21" дали имя основоположника российской космонавтики Сергея Королева. Кстати, тоже выпускника МГТУ. Для вернувшихся на землю 67-ая экспедиция закончена. Но работу на МКС продолжают Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. Вместе с астронавтами NASA они приняли космическую вахту 21 сентября.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"