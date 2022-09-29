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На призывных пунктах в Москве начали выдавать обмундирование

16:59
  • четверг
  • 29 сентября 2022

Наборы для мобилизованных будут дополняться

В Москве начали выдавать обмундирование и сухие пайки на мобилизационных пунктах. Такое решение принято правительством столицы.

"На вещевом складе мы приготовили и сейчас будем переодевать ребят в прекрасный зимний костюм, зимние берцы, обеспечивать всем, что нужно для личной гигиены", - сообщил Алексей Буянов, военный комиссар Замоскворецкого района ЦАО Москвы.

По его словам, горожане также получат термобелье и летний костюм. "От нас уходит молодой парень, мужчина, полностью экипированный. Заготовлено комплектов столько, сколько по плану будет частичной мобилизации в Москве, весь размерный ряд у нас есть", - добавил военком.

Ранее в Москве начали работать временные пункты мобилизации на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка.

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